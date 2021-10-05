حسام كامل: شركة فيسبوك تعرف ما لا تعرفه عن نفسك

حسام كامل يوضح مدى تجسس فيسبوك على المستخدمين

قال الدكتور حسام كامل الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إن تعطل خدمات الانترنت لم يكن اول مرة و كانت الأسباب أشياء تقنية ،او إختراق من قبل مجموعات و ليس مجرد افراد، و ذلك لان مستوى تأمين الشركات الكبرى عالى جدا.

و أضاف كامل خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" cbc "،أن ما اشيع حول قرصنة طفل صينى صغير خبر كاذب ولا يصدق.

و أوضح الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلم سلوكيات المستخدمين النفسية، و الشعورية بدقة شديدة فضلا عن الأشياء التى يفضلها،و التى لا يفضلها ،و مدى تفاعله مع الاشخاص و الصفحات .

ساعة كاملة وأكثر، فقد فيه العالم التواصل من خلال وسائله المتيسرة لذلك، وانتاب الجميع حالة من الضيق بسبب توقف بعض الأعمال التي ارتبطت بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، واتساب.. فما الأسباب التي فصلت تلك الوسائل عن العالم وكيف تعامل معها رواد هذه المواقع.



ما أضرار تعطل فيسبوك وماسنجر وواتساب وانستجرام ؟

معلوم لدى الجميع أن التجارة الالكترونية باتت المسيطر على سوق التجارة العالمي وأن التسويق الالكتروني يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كآلة دعائية هائلة لا تقارن بمثيلاتها.

ولعل توقف فيسبوك عن العمل قد أدى لأضرار ستقدر بالمليارات على مستوى العالم وخسائر بالجملة للشركة نفسها والشركات المعلنة.

ويعيش العالم الآن حالة من الترقب للشركة العالمية التي تقف عليها نشاطات تجارية كثيرة تستمد من خلالها العمل والربح والدعاية والوصول المُيسر إلى العملاء.

ماذا قال فيسبوك عن أزمة التعطل ؟

كان متحدث باسم شركة فيسبوك قد قال لـ صدى البلد : "نحن على علم بوجود مشكلة لدى بعض المستخدمين في استخدام بعض تطبيقاتنا وخدماتنا"، وتابع قائلًا: "نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".

فيما نشر فيسبوك بيانًا بنفس المعنى قال فيه نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، ونحن نعمل على عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت، ونأسف على الإزعاج.

خسائر فيسبوك خلال ساعات

خلال ساعة ودقائق معدودة، تراجعت أسهم فيسبوك بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع إنستغرام وواتساب.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.