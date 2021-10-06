بني سويف اليوم.. إعفاء مدير الإدارة الهندسية واستبعاد فني تنظيم وزيارة مفاجئة لرئيس الجامعة |صور

شهدت محافظة بني سويف العديد من الفعاليات والقرارات والزيارات المفاجئة سواء في الجامعة او المؤسسات الحكومية.

فقد قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إحالة مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية،للتحقيق فيما تضمنته من وجود مخالفة وتلاعب في قيمة تحصيل رسوم جدية تصالح لأحد الطلبات المقدمة من أحد المواطنين،للإدارة الهندسية بأحد المراكز،مع إعفاء مدير الإدارة من منصبه وتوجيه رئيس المدينة بتكليف المذكور بالعمل في وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهله ودرجته.



وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة بفحص الشكوى الخاصة بوجود تلاعب في أحد ملفات التصالح المقدمة من أحد المواطنين بالإدارة الهندسية،تضمنت الإشارة إلى إعفاء مقدم الطلب من سداد الحد الأقصى لجدية التصالح لمنزل يملكه ، بالإضافة إلى الموافقة على توصيل المرافق لأحد العقارات رغم وجود مخالفات بالمبني

حيث قامت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ببحث الشكوى وإعداد تقرير بشأنها، وعرضها على السيد المحافظ،والذي كلف الإدارة العامة للشؤون القانونية بإعداد مذكرة وافية عن الشكوى، وبناء عليها قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة النيابتين العامة والإدارية،مع التوجيه بتحصيل فروق المبالغ المالية الخاصة برسوم جدية التصالح للطلب"محل الشكوى"،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة محل الترخيص،مع تكليف اللجنة التي شكلها المحافظ برقم 94 لسنة 2021 بمراجعة ملفات التصالح بالمركز من الناحية المالية وإعداد تقرير بنتائج المراجعة لاتخاذ ما يلزم ،مع مخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان مدى قانونية بعض التراخيص الممنوحة من الإدارة أثناء فترة إيقاف التراخيص.

من جانب آخر فاجأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مساء اليوم المستشفى الجامعي في زيارة، تفقد خلالها قسم استقبال الطوارئ وذلك للاطمئنان على سير العمل وإجراءات دخول المرضي ومدى اتباع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للخدمات التى تقدم داخل المستشفى الجامعي.

واطمئن الدكتور منصور خلال جولته داخل المستشفى على توافر المستلزمات الطبية وانتظام تواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات لتكون كل الأقسام على أعلى جاهزية لاستقبال المرضي، ولتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوي للمواطنين المترددين على كافة أقسام المستشفى.

وفتح رئيس الجامعة حوارا مع المرضي وذويهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشدداً على ضرورة حسن معاملة المرضي وتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والسرعة، وتوفير ما يلزم لهم من خدمات فى أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.

كما ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(84)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواءجمال مسعود السكرتير العام،المستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة بالمحافظة ،و لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة،أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول 3 تظلمات و الموافقة على 47طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2985 طلبا،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1650عقدا موزعا (1113عقود مباني+447عقد زراعة)،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

كما وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستبعاد فني تنظيم بأحد المراكز،من أعمال التنظيم وأية أعمال مالية أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور،وذلك في ضوء مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية ،بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بشأن تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمتضمن وجود تلاعب ومخالفة قانونية حيال بيانات أحد المتغيرات المكانية بإحدى القرى .

حيث تضمنت مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية الإشارة إلى قيام المختصين بالوحدة المحلية بإرسال بيانات غير صحيحة تخص مبنى آخر ، على اعتبار أن المتغير " قانوني" ، والذي ثبت من خلال معاينة وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ، أنه مخالف ووضعه غير قانوني، حيث قام فني التنظيم بإخفاء البيانات الصحيحة وتدوين بيانات مخالفة للواقع في محرر رسمي، وعليه تقرر إحالة الموضوع للنيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع تكليف الوحدة المحلية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير غير القانوني ، وذلك تحت متابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

thumbnail (9) - Copy