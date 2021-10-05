نقابة المحامين تشارك في احتفالات أكتوبر بفيلم تسجيلي بعنوان «شهداء الرسالة»

قامت نقابة المحامين بتوجيهات من نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بإنتاج فيلم تسجيلي مهدى إلى أرواح الشهداء من الجيش والشرطة والقضاة والأطباء والمحامين والمفكرين والإعلاميين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وفي سبيل رسالاتهم، وذلك كمشاركة من النقابة كمؤسسة قومية وطنية في الاحتفال بنصر أكتوبر .



ويذاع الفيلم على عدد من القنوات الفضائية خلال الاحتفالات بنصر أكتوبر، فضلًا عن عرضه على موقع نقابة المحامين المصرية.

https://drive.google.com/file/d/1xQehHFokfskQqgCgZg2WHTtHNRkbWvGD/view?usp=sharing