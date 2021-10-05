برلماني: قرارات الحكومة بشأن العُمد والمشايخ تضمن القيام بمهامهم على أكمل وجه

قال النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، ان موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، من القرارات الهادفة التي تسعى إلى تحقيق الأمن والسلم العام في المجتمع المصري.



وأضاف النجار في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه القرارات تؤدي إلى استعادة الدور الفعال للعمد والمشايخ، كما أنها ستضمن قيام كل منهم بواجباته على أكمل وجه، دون اخلال أحد بمهامه، وذلك أملا في تحقيق الانضباط الامني في القرى، والتي هي في امس الحاجة إلى فرض الأمن.



ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن منصب العمدية من أهم المناصب بالقرى، وذلك لأن الجميع بالقرى يقدرونه ويكنون له كل الاحترام، ويتم عمل قيمة له عند حدوث اي مشكلة نظرا لدوره في حل النزاعات والاشتباكات الجانبية قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

