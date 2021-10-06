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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كريم مصيلحي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: أعظم الانتصارات التاريخية

صدى البلد

تقدّم كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنه يعتبر من أعظم انتصارات التاريخية، حيث جسدت حرب أكتوبر أصالة وتماسك وتلاحم قوة الشعب المصري ورجال قواتنا المسلحة، فى حربهم وانتصارهم على العدو.

 

وأضاف مصيلحي، أن رجال القوات المسلحة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحيات والوفاء لحماية الوطن واسترداد سيناء، مؤكدا أن ذكرى انتصارات أكتوبر تعيد للأذهان ما يواجهه رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من تضحيات من أجل حماية الوطن ونشر الأمن والاستقرار، والتصدى لقوى الشر والإرهابيين.

 

وأوضح كريم مصيلحي، نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ونحن نشهد ملحمة تاريخية من العبور الثانى من التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فشهدت مصر طفرة تنموية كبيرة فى عهده من إعادة تنمية شبه جزيرة سيناء وتطهيرها من الإرهابيين وقوى الشر التى حاولت النيل من مقدرات الوطن .

 

وأكد كريم مصيلحي، أن الوطن يخوض معركة لا تقل ضراوة عن حرب أكتوبر وتتمثل في معركة التنمية والتعمير لإحداث نقلة ملموسة في مصر تعود بالخير على المواطن المصري، مشددا على ضرورة نشر الوعى لانتصار أكتوبر وما جرى خلال الحرب التى قادها أبطال قواتنا من أجل الحفاظ على مقدسات الوطن وحمايته.

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