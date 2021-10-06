مصطفى يونس: مستوى المنتخب لا يُرضي الجماهير.. وقَلِقْ من مباراة ليبيا

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن الشعب المصري بالكامل انتمائاته اندهش من استباد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي، مؤكدا أنهم من أفضل لاعبي مصر.

وأضاف مصطفى يونس، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لا يستطيع أي مدرب في العالم أن يشكل فرقة في 3 أو 4 أيام ولكن لا بد من مساندة كيروش في مهمته.

بأجل مواعيدي لما محمد صلاح بيلعب

وتابع مصطفى يونس، “أنا بلغي كل المواعيد لما محمد صلاح بيلعب؛ لأنه الحاجة الحلوة في حياتي وهو قيمة وقامة ويشرف أي مكان موجود فيه”.

وأشار لاعب النادي الأهلي الأسبق إلى أن لاعبو المنتخب يشعرون بالإجهاد بسبب ضغط المباريات، مؤكدا أن استبعاد أفشه وشريف قد يأتي من أجل استعادة اللياقة البدنية لهما، بعد الإجهاد الكبير الذي تعرضوا له.

وأكد لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن مستوى المنتخب لا يرضي الجماهير، ولدي قلق من مباراة ليبيا القادمة.