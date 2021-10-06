اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول محمد صلاح استعدادا لمواجهة ليبيا

كشف شريف عبد القادر، مدير تحرير جريدة الجمهورية، آخر استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين المهمتين مع منتخب ليبيا في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكد شريف عبد القادر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء الثلاثاء، أن مباراتين حاسمتين في مشوار التأهل المونديال مع ليبيا، مضيفا اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول محمد صلاح استعدادا لمباراتي ليبيا.

وأضاف شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية، أن استبعاد بعض النجوم؛ أمر يحتاج لتفسير؛ من أجل توضيح الصورة للجماهير، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير الشكوك وحالة من البلبلة، ولكن البعض ينتظر بعد انتهاء المباريات لتتم المحاسبة.