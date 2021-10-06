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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول محمد صلاح استعدادا لمواجهة ليبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف شريف عبد القادر، مدير تحرير جريدة الجمهورية، آخر استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين المهمتين مع منتخب ليبيا في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

 

وأكد شريف عبد القادر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء الثلاثاء، أن مباراتين حاسمتين في مشوار التأهل المونديال مع ليبيا، مضيفا اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول محمد صلاح استعدادا لمباراتي ليبيا.

 

وأضاف شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية، أن استبعاد بعض النجوم؛ أمر يحتاج لتفسير؛ من أجل توضيح الصورة للجماهير، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير الشكوك وحالة من البلبلة، ولكن البعض ينتظر بعد انتهاء المباريات لتتم المحاسبة.

 

شريف عبد القادر اخبار التوك شو منتخب مصر محمد صلاح كأس العالم

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