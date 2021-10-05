الزمالك يستنكر عدم دعوته لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد.. تفاصيل

كشف حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك عن عدم وصول دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد للقلعة البيضاء لحضور حفل افتتاح مونديال الأندية في السعودية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال السمري :"لا أعرف لماذا لم يوجه لنا الاتحاد الدولي دعوة لحضور افتتاح مونديال الأندية، مثلما تمت دعوة آخرين".

وأضاف :"هذه علامة استفهام بالنسبة لنا، ليس لدينا تفسير وننتظر الإجابة من حسن مصطفى (رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد)".

وتابع مدير الزمالك :"لم يتلق حسين لبيب أي دعوة، كان يخطط للسفر يوم الثلاثاء تزامناً مع المباراة الأولى للزمالك لكن منعته بعض الظروف الخاصة".

وأنهى السمري :"لم نتواصل مع حسن مصطفى، لكننا سننتظر لنعرف سبب عدم دعوة الزمالك بينما وجهت الدعوة لآخرين".