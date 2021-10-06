ضمن الموجة الـ18.. مساعد وزير التنمية المحلية: استرداد 23 ألف فدان من الأراضى الزراعية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 1400 مخالفة فى محافظة الشرقية.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة" cbc"، أنه تم استرداد ٢٢٦٧٨ فداناً من الأراضى الزراعية.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الأولي من تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري وانتهت في 3 أكتوبر الجاري .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف لاسترداد الاراضى مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة 18 والتى نجحت فيها الدولة فى استرداد حوالى 22641 فدان زراعي بعد إزالة 3140 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمحافظات ، وإزالة 8301 مبنى مخالف على مساحة حوالي 3 ملايين و 734 ألف متر مربع .