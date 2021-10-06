أخبار الرياضة| إصابة الشناوي.. الأهلي في صدارة التصنيف الجديد للأندية الإفريقية والزمالك وصيفا بفارق كبير

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب الأندية الأفريقية، بينما حل الزمالك ثانيا، واحتل بيراميدز المركز الـ20 في التصنيف.

قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم تمديد عقد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات، إضافةً إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة.

شارك لاعب النادي الاهلي عمرو السولية صورة جديدة لتيشيرت يوضح به استمرار تواجده بالنادي لعام 2024 بعد التجديد لمدة 3 سنوات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

بعد موسم استثنائي خاضه النادي الأهلي، تمكن من خلاله تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني من حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، وكاس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية، بدأ المدرب الجنوب إفريقي يعيد حساباته من جديد بعد خسارة لقب الدوري والسوبر المصري.

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، قدوة لكل اللاعبين، مشيراً إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب، سيتواجد في المران غدا الأربعاء.

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنهم ينتظرون رد الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بطلبهم لاستضافة مونديال الأندية.