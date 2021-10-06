كريم شحاتة: الأهلي يجدد لنجومه.. وأمير توفيق هو من يظهر فقط

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن النادي الأهلي يسير بشكل جيد للغاية في تجديد عقد اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك تخصص داخل القلعة الحمراء.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن الأهلي يدعم فريقه ويجدد لنجومه من غير زيطة، وأمير توفيق هو المسئول عن الظهور فقط أثناء التجديد، وهذا أمر جيد.

وأكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، قدوة لكل اللاعبين، مشيراً إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب، سيتواجد في المران اليوم الأربعاء.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "صلاح انضم للمنتخب صباحا وقام بإجراء مسحة، وقمنا بالتدريب وعدنا للفندق مرة أخرى، وقمنا بعمل احتفالية بسيطة بسبب عيد ميلاد محمد شوقي".

وأضاف: "لا يوجد شك أن وجود صلاح وسط اللاعبين إضافة كبيرة، وتعطي القوة للمجموعة، وهو يشرفنا جميعاً ويرفع اسم مصر عالياً، ووجوده مع منتخب مصر شيء مشرف، وهو قدوة لكل اللاعبين".

وأكمل: "حصل كدمة في الخلفية للشناوي في المران، والأمر هو أن أحد اللاعبين "شاط الكورة" في الشناوي خلال التدريبات، فتعرض لكدمة في العضلة الخلفية. والدكتور فضَل إراحته، وهو بخير الحمد لله و سيتواجد في المران غدا بشكل طبيعي".

وواصل وائل جمعة: "فتوح كان يشتكي من كدمة في العضلة الأمامية، والآن هو جاهز وانتظم في المعسكر، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لياسر إبراهيم الذي كان يعاني من إصابة واطمئنانه عليه".