كريم شحاتة: عربي بدر يوقع لـ"فيوتشر" بعد موافقة الأهلي رحيله

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن عربي بدر لاعب النادي الأهلي سيخرج على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن عربي بدر وقع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى نادي فيوتشير إف سي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

كما وافق النادي الأهلي على بيع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.

وودع ناصر ماهر جماهير الأهلي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي يعلم الله انني لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الاهلي أشكر الجمهور السند الحقيقي واشكر زملائي، وأتمني لهم التوفيق وللفريق في ما هو قادم».