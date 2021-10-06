المؤامرة..إعلامي صيني يكشف السبب الحقيقي وراء توجيه اتهامات لبلاده أنها وراء مشاكل العالم

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قال الإعلامي الصيني، نادر روونج، إن ما يتم ترديده بان الصين سبب كل مشكلة كبيرة في العالم، أمر يدعو للاستغراب، مؤكدا أنها تعد مؤامرات ضد الصين.

وأضاف نادر روونج، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، أنه لم نتأثر بتعطل منصات التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى انه يوجد لدينا تطبيقات مشابهة.

الصينيون لم يشعروا بتعطل موقع التواصل الإجتماعي

وتابع نادر روونج، أن الصينيون لم يشعروا بتعطل موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلى الرغم من ذلك نواجه اتهامات بان الصين سعيدة بهذا العطل وهو غير صحيح.