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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مراد: الرئيس السيسي يشجع تنفيذ أفلام عن حرب أكتوبر

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر

أكد الكاتب والروائي احمد مراد، أن تنفيذ كتابة فيلم عن حرب أكتوبر؛ معادلة صعبة للغاية، في ظل التطور التكنولوجي الحالي، قائلا: "تنفيذ أي فيلم بيتكلم عن حرب أكتوبر؛ يستلزم توفير معدات عسكرية كانت موجودة في الستينيات، وتنفيذ أي فيلم زي الأفلام دي المعروفة؛ كان يستوجب وجود هذه المعدات".

 

وأضاف الكاتب أحمد مراد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تنفيذ مثل هذه الأفكار في عام 2021 يحتاج إلى جرافيك؛ وهذا ما حصل مع فيلم الممر، موضحا أن الجيل الجديد بدأ ينتبه لهذه الأفلام، ولكن كتابات الحرب فيها أزمة كبيرة؛ لأنها كُتبت من بعد الحرب، ووقت الحرب والصيغة وأسلوبها في التقديم، يحتاج أن يتغير للجيل الجديد.

 

واستطرد: "وجود الجرافيك ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية في هذه الأفلام؛ خطوة رائعة، ولكن الأمور الإنتاجية لا تسير بشكل سليم؛ لأن التكلفة كبيرة"، مؤكدا أن الرئيس السيسي مشجع جدا لتنفيذ أفلام الحرب، وهي من الأمور التي شكلت فارقا كبيرا عن أي فترة سابقة.

أحمد مراد اخبار التوك شو الرائي أحمد التطور التكنولوجي حرب اكتوبر

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