لاعبة كاراتيه: فقدت "شنطتي" بالميدالية على سير الحقائب في مطار موسكو |فيديو

قالت منة الله شعبان، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الحاصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية بوزن فوق 68 كجم بالفوز على لاعبة البرازيل في منافسات الدورى العالمى للكاراتيه الذى يقام بروسيا إنها تدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس وأنها الآن ملتحقة بنادي مستقبل وطن بعد أن كانت في طلائع الجيش".



وأضافت خلال حوارها برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنها تحب اللعبة منذ عمر ثلاث سنوات بسبب أن والدتها شاهدت اللعبة فأعجبتها فقررت أن تمرنها قائلة : كانت بتتفرج على اللعبة وشافت بنت مغمضة عينيها وجابت كتف فعجبتها اللعبة".



وتابعت أن والدتها لم تكترث بفكرة أنها لعبة عنيفة قد لا تتناسب مع الفتيات مازحة: ماما مفرقش معاها كانت عاوزة بنت بتضرب عادي وتعبت معايا كتير واتمرمطت معايا كتير".



ولفتت إلى أن كل مباراة تخوضها لها استراتيجيتها الخاصة بها قائلة: مافيش مباراة سهلة وأخرى صعبة كل مباراة لها تركيز معين".



وروت تفاصيل سرقة حقيبتها قائلة : "أثناء تواجدي في المطار في موسكو حطيتها على السير راحت ومجتش وفقدت الميدالية وحاجات كتيرة كل حاجة وكفاية إني أتصورت بيها".

