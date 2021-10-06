عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: العمدة يجب أن يكون على دراية بأهالي قريته لمواجهة المشاكل بحكمة

صدى البلد

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ،  إن قرارات الحكومة بشأن العمد والمشايخ واعتبارهم رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، يؤكد دراية الدولة بأهمية دوره في إدارة العديد من المشاكل التي لا تخلو أي قرية منها.

وضرب عضو الشيوخ في تصريحاته لـ"صدى البلد" أمثلة للنزاعات التي يتواجد فيها العمد والمشايخ لحلها، ولعل أبرزها مشاكل الحد على الأراضى الزراعية ومشاكل البناء وتقسيم الشوارع، مؤكدا أن هذه المشاكل تتطلب خبرة واسعة من العمدة حتى يكون قادرا على حلها .

وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن العمدة يجب أن يكون ملمًا وعلى دراية بقريته وعلى مسافة قريبة بالأهالي حتى يستطيع معرفة المشاكل التي قد تتسبب في إثارة المشاكل، ويكون قادرا على مواجهتها بكل حكمة.

 ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

 

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

 

قرارات الحكومة الأراضى الزراعية النائب عمرو عكاشة الشيوخ مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

8 أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل الناس عنها

هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء؟ الإفتاء ترد

مستقبل وطن بالسويس يحصد درع الامتياز كأفضل تنظيم لدورة كرة القدم

آلية عمل الاتحادات النوعية في قانون الرياضة

خطأ شائع يقع فيه البعض عند إدراك الإمام يبطل الصلاة.. الإفتاء توضح

أيمن حمزة يكشف تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ