"عملت رجيم خاطئ".. الفنانة أمل إبراهيم تكشف سبب فقدانها الوزن بشكل ملحوظ|فيديو

كشفت الفنانة أمل إبراهيم، تفاصيل وأسباب فقدانها الوزن بشكل ملحوظ وعدم ظهورها كثيرًا في وسائل الإعلام وتركها مجال التمثيل.

وقالت أمل إبراهيم في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة “دي إم سي “: ”أنا في بيتنا وبنام عشان أعوض الأيام اللي مكنتش بنام فيها، وقررت أترك التمثيل بعدما حقق الله لي طريقاً كنت أتمناه”.

وعن أسباب فقدانها الوزن بطريقة ملحوظة: قالت أمل ابراهيم :" كنت بعمل رجيم وعملت رجيم خاطئ بدون استشارة طبيب".



وأكملت امل ابراهيم موجهة حديثها لإسعاد يونس:" بدأت مشواري الفني معكي واعطيتني درسا في بداية مشواري الفني تعلمت منه الكثير ".