للعام الثاني على التوالي .. المتحف المصري الكبير يحصل على iso |صور

انطلاقًا من حرص المتحف المصري الكبير علي صحة وسلامة العاملين به، فقد وجه اللواء عاطف مفتاح -المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة- بمواصلة المتابعة والمراجعة الداخلية بمركز ترميم الآثار، والتنسيق مع اللجنة المانحة لشهادات المواصفات القياسية الدولية (ISO) و شركة OSS ؛ وذلك حرصًا علي التحسين المستمر، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الاستباقية، في مواجهة وإدارة أزمة فيروس كورونا.



فقد استقبل المتحف وفدًا من لجنة المراجعة الخارجية المنوط بمراجعة أنظمة الجودة والسلامة والبيئة، ووفقًا لتوصية اللجنة، فقد أعلنت تجديد شهادة اعتماد المواصفات القياسية الدولية، الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO45001:2018 ) للمتحف المصري الكبير - مركز ترميم الآثار للعام الثاني على التوالي .



وأشاد كل من المهندس محمد حبيب رئيس مجلس إدارة شركة OSS ، والمهندس فوزي مرزوق -مدير عام اعتماد سابق بالمجلس الوطني للاعتماد- بالجهود المبذولة بالمتحف ؛ لمنع المخاطر، خاصة في أزمة كورونا، والتي تم توثيقها بالفعل، من خلال كتيب ( لم نتوقف يومًا... في مواجهة كورونا).

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