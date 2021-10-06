خدمات تهمك| أسعار العملات والذهب.. مواعيد مباريات اليوم.. أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعا في مصر

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في محافظات مصر
يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 6 أكتوبر 2021، 29 صفر 1443 هجرية.
مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 6-10-2021 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الاربعاء 6-10-2021، العديد من المباريات الهام في مختلف ملاعب العالم، أهمها عودة مبارايات الدوري الكبري، مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة…
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 -10-2021
ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية…
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-10-2021
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 6- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
قائمة أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعاً بمصر
أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك عن اكثر السيارات الملاكي مبيعا بالسوق المحلي المصرى خلال أول 8 شهور من العام الحالى 2021 .