حدث ليلا| 778 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا.. ريهام سعيد تعلن تعرضها للسحر.. مؤسس فيسبوك يكشف سر السقوط المدوي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

وجهت وزارة الخارجية، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، تحية عرفان وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين سالت دماؤهم الطاهرة في يوم العزة والكرامة من أجل استرداد ارض سيناء الغالية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 893 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 260540 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد الجرعات المتوفر حاليا من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، سيُمكن الحكومة من تنفيذ ما وعدت به بشأن تطعيم 40% من المواطنين قبل...

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن دعم الكهرباء بين مصر و السعودية يدعم المشروعات التنموية بين البلدين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي الأنحاء. وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق.

كشف الفنان أحمد ماهر تفاصيل وكواليس مشاركته في مسلسل ذئاب الجبل، وروى ماهر كواليس مشهد لم يتم تصويره .

نشرت المذيعة ريهام سعيد ، مقطع فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجأت فيه متابعيها بتعرضها للسحر، وتأكدها من ذلك من خلال بعض الأشياء التي تحدثت عنها.

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا، الاستعداد للموسم الجديد من منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر خوض مباريات ودية وإبرام العديد من الصفقات المهمة لتدعيم صفوف الفريق. الودية الأخيرة أمام الأهلي الليبي فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء، في ثاني تجارب سيراميكا كليوباترا.

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، علي التقاط صورة تذكارية مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بفندق إقامة الفريق، والذي يقيم فيه أيضًا المنتخب الوطني لكرة القدم. وتحدّث محمد صلاح، مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ولاعبي الاتحاد السكندري، متمنيًا لهم التوفيق

قال بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك الأسبق، إنه إذا لم يشارك محمد الشناوي في مباراه ليبيا القادمة لن يؤثر على أداء المنتخب ، مؤكدا أن مستوى محمد أبو جبل متقارب معه.

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجل العاهل السعودي ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية عن أن مرضعته كانت "مصرية نوبية من محافظة أسوان"، مؤكدا أن مصر جزء من نسيجه الشخصي.

أصدر مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك، بيانا، حول العطل الضخم الذي طال عملاق التواصل الاجتماعي الأشهر وتطبيقاته واتساب وإنستجرام وماسنجر، وشهادة مسؤولة المحتوى السابقة فرانسيس هوجن أمام الكونجرس الأمريكي.

فجرت وثائق باندورا جدلا عالميا واسعا بعد الكشف عن ثروات سرية لزعماء العالم، وعدد من شبكات غسيل الأموال، بما في ذلك استثمار أموال مشبوهة في بريطانيا.

كشفت وثائق باندورا المسربة عن هوية مالكين سريين لـ1500 ملكية عقارية في بريطانيا، اشتراها أصحابها عن طريق شركات وسيطة، تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني، وفقا لـ تحقيق أجرته بي بي سي .

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مقاطعتي آوموري وإيواتي في شمال اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.