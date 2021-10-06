أبوظبي تمنح الإقامة الذهبية لاكثر من 500 طبيب

منحت إمارة أبوظبي أكثر من 500 طبيب من العاملين فيها الإقامة الذهبية، ضمن الجهود الرامية لتعزيز مكانة الإمارة حاضنة للمواهب والكفاءات العالمية، وتقديراً لإنجازات المقيمين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي.

ووفقا لصحيفة الاتحاد، جاء ترشيح الأطباء نظراً لتفانيهم وإظهار روح المسؤولية والتضحية بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وذلك في خطوة تُتيح للأطباء وأفراد أسرهم التمتع بالاستقرار من خلال إقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، وتُسلط الضوء على أهمية قطاع الرعاية الصحية.

وأعلنت الإمارات في مايو 2019، تطبيق نظام الإقامة الذهبية طويلة الأمد لفئات معينة ومحددة من المقيمين، تشمل مميزات "غير مسبوقة".

شملت هذه الفئات المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والطلبة المتفوقين، والأطباء، والمهندسين في مجالات التكنولوجيا الحيوية وهندسة الكمبيوتر والكهرباء والإلكترونيات والبرمجة وغيرها، حيث حصل آلاف المقيمين من الفئات المختلفة على الإقامة الذهبية في الدولة.

هذا وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في وقت سابق إلى "عدم وجود سقف عددي للطلبات التي سيتم قبولها ضمن الفئات المذكورة، وأن كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير، سيتمكن من الاستفادة من هذه المزايا دون أي معوقات".