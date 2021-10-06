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أخبار البلد

الوطنية لمكافحة الإرهاب: أبناؤنا المصريون لقنوا الكيان الصهيوني درسًا لن ينساه في حرب أكتوبر

محمود الجمل رئيس
محمود الجمل رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

هنأ محمود الجمل رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التى سطرها أبناؤنا المصريون الذين نقشوا أسماءهم بحروف من ذهب عبر التاريخ ولقنوا الكيان الصهيونى درسا لن ينساه واثبتوا للعالم كله أن كفاءة والتزام المقاتل المصرى لن يستطيع أحد أن يقاومه عندما يدافع عن شرف أراضيه.

وأشار الجمل فى بيان صحفى له إلى أنه يتوجب علينا كأبناء هذا الوطن أن نفتخر بما حققته قواتنا المسلحة من انتصار رفع رؤوس المصريين وهاماتهم إلى عنان السماء.

وأضاف : نتمنى أن تكون حرب أكتوبر درسا يتعلمه أبناؤنا الصغار فى المدارس ، ولا يقتصر هذا الدرس على كلمات رنانة ، بل لابد أن يتحدث عن كل البطولات التى حدثت فى الحرب وما قبلها لكى يزرع داخل نفوس أبنائنا الصغار أن الوطن لن يتبدل ولن يتم التهاون فى حقه مهما كانت الظروف ، وليكن لدينا جيل لديه وعى ثابت بأن الوطن أغلى من الروح.

واختتم الجمل بيانه قائلا : أرجو من الجهات المعنية ألا تقوم بذكر ملحمة أكتوبر فى ذكراها فقط ، ولكن يجب على الدولة المصرية المداومة على تجديد ذكراها من خلال إقامة المؤتمرات والندوات الثقافية للتعريف بما قامت به الدولة المصرية أثناء حرب أكتوبر وما قبلها والدور الهدام الذى قامت به الجماعة الإرهابية فى هذا الوقت لكى لا ننسى من أرادوا اختطاف الدولة المصرية وتقسيمها وزعزعة أمنها واستقرار شعبها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب أكتوبر المجيدة الكيان الصهيونى المؤتمرات الجماعة الارهابية

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