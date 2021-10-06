الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة توسكر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق لمدة خمسة أيام.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل، حيث يتجه وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة.

بينما يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

أما الوفد الثالث سيسافر يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات