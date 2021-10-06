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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تجهز المدارس بالكواشف الحرارية ومستلزمات التعقيم استعدادا للدراسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة للمديريات التعليمية ، في بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وفي ضوء ما توليه الوزارة من اهتمام باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

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التعليم تطالب المدارس بمراجعة بيانات الطلاب المعفيين من المصروفات

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كيف ستتعامل "التعليم" مع الطلاب المخالطين لإصابات كورونا في العام الدراسي الجديد؟

وقد تمثلت احدث تعليمات وزارة التربية والتعليم فيما يلي :  

- توزيع كافة اجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كافة المدارس داخل المحافظات بواقع 2 جهاز لكل مدرسة مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية كافة الكواشف للتشغيل.

- ايفاد مندوب مفوض من كل مديرية بموجب تفويض رسمي واذن صرف معتمد ومختوم ونموذج ١ مخازن لاستلام  اجهزة كاشف حرارة من مخازن الوزارة.

- توفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على السادة مديري المدارس بإتخاذ الاجراءات الاحترازية الكاملة حرصا على سلامة الطلاب.

وكانت قد عقدت الوزارة، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات، ومن بينها توفير عام دراسى آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وشدد حجازى على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

ونبه حجازي على مديري المديريات بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، وضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.

كما وجه مديري المديريات بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة؛ بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عيد على أهمية الاجتماع وذلك إنطلاقًا من الدور الوقائي في الاكتشاف المبكر للأوبئة والالتزام بمعايير الشروط الصحية الواجب توافرها واتخاذها داخل المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس،  وذلك من خلال الالتزام بتطعيم جميع الفئات العاملة بالمنشآت التعليمية والمتابعة والإشراف لتنفيذ خطة القطاع الوقائي والتحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة وتقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات والحد من انتقال العدوى ورفع الوعى لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية ومشاركة أولياء الأمور لتوعية الطلاب، متمنيًا عامً دراسيًا ناجحًا وآمنًا للجميع وخاصة أبنائنا الطلاب.

التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التعليم كورونا الإجراءات الاحترازية كواشف الحرارة

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