مايسة عطوة : انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل لكل مصري

في الذكري الـ48..

قدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وجموع ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إن انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري ، كعلامة مضيئة وبارزة في تاريخ مصر والعالم أجمع، مشيدة بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن حرة مستقرة وآمنة في السلم والحرب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حرب أكتوبر أظهرت للعالم أجمع مدي عظمة وإصرار الجندى المصرى الذي لا يعرف في قاموسه العسكري كلمة مستحيل، وأنه لا يمكن أن يترك ولو حبة رمال واحدة من أرضه مغتصبة .

وأضافت البرلمانية، أن هذه الملحمة الخالدة وقف أمامها العالم أجمع، لتصبح درساً في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

