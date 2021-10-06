رئيس سياحة النواب: مشاركة مصر في المعرض السياحى بباريس لها إيجابيات كبيرة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشاركة مصر في المعرض السياحي الدولي "2021 IFTM TOP RESA" المُقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري مهمة للغاية ولها إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة والآثار المصرية في الوقت الذى استعادة مصر مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية والأثرية بالنسبة للسياح الفرنسيين .

وقالت رئيس سياحة النواب إنه من خلال المشاركة في معرض باريس سيتم الترويج للمقاصد السياحية والمعالم الأثرية المصرية التى تُعد وجهة رئيسية هامة بالنسبة للسائح الفرنسي بالإضافة لإبراز حجم الإنجازات والمشروعات القومية الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها بتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مؤكدة أن ما تم من إنجازات على أرض الواقع والجهود الكبيرة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي بذلتها الدولة بنجاح خلال جائحة كورونا العالمية كان له مردود إيجابى قوى في عودة حركة السياحة الوافدة لمصر .

وأضافت النائبة نورا على أن المعرض السياحي الدولي المقام بباريس يعد أهم معرض للسياحة والسفر في فرنسا، حيث يُعقد سنوياً منذ عام 1978، ومن خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار المصرية بجناح في هذا المعرض يتم الترويج لكنوز ومعالم مصر العالمية بعرض الفيديوهات والصور الجمالية ووسائل التكنولوجيا الحديثة لجذب السياح من مختلف الدول إلى مصر ، حيث يشارك في هذا المعرض عدد كبير من المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحد من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران.