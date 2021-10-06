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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بإدفو تسلم 12 مشروعا لإحلال وتجديد الشبكات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان إجتماعاً مع الجهات المعنية لتسليم وتنفيذ 12 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بجميع الوحدات المحلية، وذلك لتغيير الشبكات القديمة المستهلكة والموجودة بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال إبراهيم سليمان إنه تم تسليم 12 مشروعاً سابقاً لمياه الشرب وعدد من محطات المياه الجديدة التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى تعليماته لشركة مياه الصرف الصحى بالبدء فى تركيب خط الأنحدار الجديد بطول 300 متر وبقطر 14 بوصة لأنهاء مشكلة طفح الصرف المتكرر للصرف الصحي لمستشفى حميات إدفو نتيجة انسداد غرف التفتيش لتقادمها.

وأشار سليمان إلى أنه تم تركيب خط الانحدار وغرف وأحواض التجميع بتكلفة 3.5 مليون جنيه ضمن التطوير والصيانة الشاملة للمستشفى لتجهيزها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، كما أن مستشفى الحميات تضم 26 سرير، بجانب 72 سرير لمستشفي إدفو عام والجارى أنشاؤه بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه لتخدم نصف مليون نسمة.

هذا وتنظم محافظة أسوان احتفالية اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة بحديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة . 

وفي هذا الإطار قالت نجوى سيد أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن الاحتفالية ستشارك فيها فرق الفنون الشعبية، وسيتم تقديم عروض الكورال، وعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة. 

وأشارت نجوي سيد بأنه سيتم أيضاً تنظيم عدد من الفقرات الفنية والأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة، من بينها إذاعة بيان الحرب، إلى جانب الأغانى الوطنية، وإقامة معرض لوحات فنية للمشاركين فى المسابقة التى إقامها فرع ثقافة أسوان عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم فرقات فنون شعبية للأطفال بمشاركة فرق كورال أسوان – كورال العقاد –إلى جانب مشاركة فرق الفنون الشعبية بالمحافظة من بينها فرق أبوسمبل للفنون الشعبية، وفرقة اسوان للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للموسيقى العربية، وفرقة توشكى للفنون التلقائية.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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