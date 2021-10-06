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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث التبين تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه

المتهمين
المتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

 

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).


وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات كرهاً عن مستقليها مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الداخلية اخبار الحوادث مديرية امن القاهرة اسلحة نارية مخدرات

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