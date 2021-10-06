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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات خطوط سيبيريا قادمة من روسيا.. صور

أولى رحلات خطوط سيبيريا
أولى رحلات خطوط سيبيريا

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجوية لشركة خطوط سيبيريا Siberia AIR Lines القادمة من مطار ديميدوفو بروسيا على متنها 156 راكبا.

واستقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أول رحلة لشركة Siberia AIR LINES التابعة لوكالة NEW STAR  قادمة إلى مطار الغردقة من مطار ديميدوفو بروسيا، وسط تجهيز احتفالية بوصول أول رحلة وتقديم الخدمات الأرضية لها داخل المطار.

وحرص فريق عمل إدارة مطار الغردقة ومحطة مصرللطيران للخدمات الأرضية علي استقبال ركاب الرحلة الجديدة والترحيب بهم بالورود والتورتة وتقديم كافة التسهيلات والخدمة الأرضية لوصول الرحلة الاولي لشركة Siberia AIR LINES، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازيه للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

 

وتلتزم المطارات المصرية بما فيها مطار الغردقة بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

 

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

مطار الغردقة خطوط سيبيريا المطارات المصرية الحكومة المصرية تحليل PCR

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