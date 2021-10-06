في ختام بطولة السفير الكوري.. 8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو

نظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتايكوندو أمس، الثلاثاء، الحفل الختامي لبطولة كأس السفير الرابعة عشر للتايكوندو في قاعة المجلس الأولمبي باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وقام السفير الكوري هونج جين ووك بتوزيع شهادات تقدير وهدايا تذكارية على الفائزين في بطولة بومزات التايكوندو التي تم تنظيمها أونلاين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحضر الحفل الختامي للبطولة المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

وأعرب السفير الكوري عن امتنانه لجهود الاتحاد المصري للتايكوندو لنشر رياضة التايكوندو في مختلف ربوع مصر، مشيراً إلى أن فوز لاعبيالتايكوندو المصريين سيف عيسى وهداية ملاك، بميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو 2020، يعد خير شاهد على هذه الجهود الدؤوبة الذي يبذلها الاتحاد من أجل دعم منظومة التايكوندو ليس في مصر وحدها وإنما أيضاً في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتقدم 250 متسابقًا للمشاركة في البطولة، واختارت لجنة الحكام 32 شخصًا للفوز في البطولة بينهم 8 لاعبين تأهلوا للمشاركة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم المقررة أونلاين في كوريا الجنوبية في وقت لاحق العام الجاري.

وينظم المركز الثقافي الكوري بطولة السفير الكوري للتايكوندو سنويًا في مصر للترويج للتايكوندو، وتحفيز الشباب المصري على ممارستها.

وبسبب فيروس كورونا تم إلغاؤها في العام الماضي، ولكن المركز حرص على تنظيمها هذا العام في إطار خطته لاستعادة أنشطته المتوقفة بسبب جائحة كورونا.

وعلى هامش الحفل، وقع السفير الكوري ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز برنامج إيفاد مدربي التايكوندو الكوريين إلى مصر من أجل تطوير مهارات لاعبي التايكوندو في مصر.