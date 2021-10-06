لافروف يكشف حل أزمة الاتفاق النووي ويتوجه بطلب لـ الدول العربية.. وإيران ترد: المحادثات مع السعودية تسير بشكل بناء

الاتفاق النووي

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات جرت بينهما اليوم، الأربعاء، في موسكو.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، تناول وزيرا خارجية البلدين مناقشة العديد من القضايا من بينها أزمة الاتفاق النووي، حيث أكد لافروف التوصل لحل للأزمة يكمن في التزام جميع الأطراف وفقا لتوازن المصالح، معربا عن تضامنه مع طهران في رفض إملاءات الغرب.

وقال وزير الخارجية الروسي إن بعض الدول تسعى لإلزام إيران بتعهدات جديدة ويجب أن يتم ذلك عبر المحادثات، داعيا جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاق النووي.

وتابع لافروف: “نعمل على العودة للاتفاق النووي بشأن إيران”؛ مؤكدا أن طهران مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا في أسرع وقت.

وأضاف: "ننتظر رفع القيود غير الشرعية المفروضة على طهران من قبل واشنطن".

وذكر وزير الخارجية الروسي أن المجتمع الدولي يطلب من الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

كما حث لافروف الدول العربية وإيران على استئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي قريبا، مشير إلى أن الاقتراح الروسي من أجل الأمن في الخليج تم توزيعه في مجلس الأمن.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تسعى لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي قريبا.

وحول العلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان إن إيران جاهزة لاستئناف العلاقات الثنائية و"ننتظر موقف الرياض"، مشيرا إلى اتصالات تجرى حاليا لإزالة الخلافات في وجهات النظر.

وأكد وزير خارجية إيران أن المحادثات مع السعودية تسير بشكل بناء.

