سرقت معلومات حساسة.. شركة إسرائيلية تضبط مجموعة إيرانية للتجسس السيبراني

كشفت شركة السايبر الإسرائيلية "سايبرزون"، اليوم الأربعاء، عن ضبط مجموعة تجسس سيبراني متقدمة منسوبة إلى مجموعة إيرانية.

وقالت "القناة 12"، إن "المجموعة الإيرانية التي جاءت تحت اسم MALKAMAK عملت من أجل سرقة معلومات حساسة والتجسس على أهداف مختلفة في إسرائيل، وأنحاء الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا".

وأوضحت الشركة ، أنه في نهاية تحقيق طويل استمر أشهر عديدة، كشف فريق التحقيق في شركة السايبر حملة هجوم واسعة، لافتة إلى أن هيئة السايبر الإسرائيلية تجري تحقيقا لتقييم أضرار مجموعة التجسس الإيرانية.

وأضافت أنه من خلال التحقيق تبين أن المجموعة عملت منذ عام 2018 ولم تُكشف حتى اليوم.

وأشارت إلى أن "المهاجمين (المقرصنين) عملوا بطريقة سرية ودقيقة، وحاولوا التسلل إلى اهداف استراتيجية، ولاسيما في شركات ومنظمات تعمل في اتصالات البيانات (نقل البيانات المرمّزة)، التكنولوجيا الجوية وبحوث الفضاء".

كما لفتت إلى أن "المنظمات التي تضررت والجهات الاأمنية ذات الصلة أبلغت بالهجوم لكن لم يتضح بعد الضرر الحقيقي الذي لحق بها".

من جانبه، قال عساف دهان، رئيس قسم أبحاث التهديدات في سايبرزون: "هذا نوع شديد الاستهداف من الهجمات السيبرانية"، مضيفًا "لقد تمكنا فقط من التعرف على حوالي 10 ضحايا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف دهان: "في كل مرة من التجسس، يضيفون المزيد من الوظائف، ويضيفون مستويات مختلفة من التخفي".