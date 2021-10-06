الأفروآسيوي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصار حرب أكتوبر

هنأت اللجنة الاستشارية للاتحاد الأفروآسيوي للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت الدكتورة سوزان القليني رئيسة الاتحاد ، ان القوات المسلحة استطاعت في حرب اكتوبر المجيدة ان تسترد أرضنا، موضحة أننا نستلهم من هذه الذكرى روح الفداء وقوة وعزيمة الإرادة لتحقيق الانتصار فى معركة التنمية لأغلى بقعة فى أرضنا، أرض الفيروز.



وأضافت رئيس الأتحاد أن الملحمة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية تعد تاريخًا مجيدًا سطرت بدماء وشجاعة رجالها، الذين استردوا الأرض والكرامه بباسله ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزةٍ لكل المصريين.