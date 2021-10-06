علي السيد عن انتصار أكتوبر المجيد : معجزة بكل المقاييس



قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن عبور الجيش المصري لخط بارليف معجزة عسكرية، يعترف بها كل العالم، منوها إلى أن الشخصية المصرية محيرة تماما ولا يمكن توقعها.



وأضاف "علي السيد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"،:ط قدرة المصريين على الخروج من النكسة إلى الاستعداد للحرب والنصر في حرب أكتوبر أبهرت العالم أجمع، متابعا: ماحدث في أكتوبر معجزة بكل المقاييس.



وأكمل: ما يحدث الآن من إنجاز وتقدم على أرض مصر، دليل على حضور روح أكتوبر المجيدة، متابعا: الجيش المصري أصبح يمتلك افضل الأسلحة ولديه أفضل الإمكانيات.



واستطرد: أرض سيناء ثمنها غالي وعودتها كانت ومازالت غالية، ودليل كبير على قوة الجيش المصري وتضحيته.