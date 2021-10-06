68.3 % من الموظفين بأجر يعملون في مهن دائمة خلال 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الموافق 6 /10 /2021 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق ، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

كما يشير مفهوم العمل اللائق ، إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة، في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية ، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ، توافر أجور عادلة ، ضمان اجتماعي للأسر ، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2021 .



ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2020 الذي يشير إلي:

41.5% معدل المساهمة فى النشاط الإقتصادى (15 سنه فأكثر) لعام 2020



بلغ معدل المساهمة فى النشـاط الأقتصــــــادي

(قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام2020.

(التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر منأربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.



سجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 11.8% للإناث.

عناصر العمـــــل اللائــــق:

تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:

ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم):

68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام2020

سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور.

سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 27.3%.

الحماية الاجتماعية والصحية:

مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى:

44.7% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية عام2020

بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

39.1 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحيعام2020

العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى:

تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2020 إلى:

40.3% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.



كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

عدد ساعات العمل في الأسبوع:

من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع وتشير البيانات إلى:

40.1 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع

بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 40.1 ساعة.

انخفض متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 40.8 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 35.9 ساعة.

بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات 46.3 ساعة ثم نشاط الصناعات التحويلية 43.7 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 31.6 ساعة.

متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع العام والأعمال العام 42.0 ساعة ثم يليه القطاع الخاص حيث يبلغ 41.2 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 37.0 ساعة بالقطاع الحكومي.