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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط صاحب مكتب مقاولات بطنطا لنصبه على مواطنين في مجال الاستثمار العقاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.
 تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغاً من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية يفيد بقيام "صاحب مكتب مقاولات  مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المقاولات والإنشاءات مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على أموال الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

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كما تم تقنين الإجراءات وإعداد عدة آمنة ثابتة ومتحركة وتم استهدافه وأمكن ضبطه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط صاحب مكتب مقاولات بطنطا النصب مجال الاستثمار العقارى بطنطا

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