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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في المجمعين الخدمي والزراعي بدنديل

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد حياة كريمة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ضمن المشروع القومي لتطوير القرى ،خلال زيارته "اليوم "لقرية دنديل بناصر، في طريق عودته من زيارة قاعدة بني سويف الجوية لتقديم التهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

 

والتي رافقه خلالها الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

 

 حيث تفقد المحافظ سير العمل في مشروع  المجمع الخدمي بدنديل الذي يضم عددا من المكاتب التي ستقدم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة  مميكنة وحديثة، وتشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد ،وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري). 

 

حيث يتم إنشاء المجمع ضمن 6 مجمعات جار إنشاؤها بالمجالس القروية الأم بدائرة المركز، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم تلك الخدمات داخل مبني واحد بهدف توفير الوقت والجهد على أهالي قرية دنديل وتوابعها، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في المجمع الزراعي بالقرية  والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي.

 

كما استوقف المحافظ خط سيره لمتابعة أعمال تطهير إحدى الترع بزمام نجع الديب، موجها الجهات المختصة من الري والوحدة المحلية بمتابعة أعمال التطهير ورفع نواتج التطهير أولاً بأول ،حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع للحفاظ على الأرض الزراعية مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والفلاحين للحفاظ على المياه وعدم تلويثها أو إلقاء المخلفات بها والمحافظة على البيئة المحيطة بهم.

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