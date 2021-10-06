أحمد عامر: خطة حرب أكتوبر تدرس في المعاهد العسكرية عالميا

القوات المسلحة اثبتت انها الدرع و السيف

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إن يوم حرب أكتوبر عظيم و استرداد الكرامة و العزة و تعد من أعظم المعارك التى خاضتها مصر على مر التاريخ .

و أضاف" أحمد عامر" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc ، أن القوات المسلحة اثبتت انها الدرع و السيف و قامت بملحمة بطولية على كل المستويات.

و أوضح " أحمد عامر" ، أن خطة حرب أكتوبر كانت خطة خداع استراتيجي لم يسبق للعسكرية فى العالم انها تستخدم تلك الخطة و لذلك تدرس فى كل المعاهد العسكرية فى العالم.

تحتفل مصر بالذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973م، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، وهنأ رموز المؤسسة الدينية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.

ملحمة لتحرير الأرض

وقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد الإمام الأكبر أن هذه الذكرى التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل استرداد أرضنا الغالية؛ ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة، وملحمة لتحرير الأرض والحفاظ عليها.

وجدد الإمام الأكبر، دعوته لجموع المصريين، لاستلهام معاني الإرادة والإصرار من انتصارات أكتوبر، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.