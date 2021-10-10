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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

ملابس الأم المرضعة
ملابس الأم المرضعة

تحتار الأم المرضعة دائما فى اختيار الملابس على حسب الموضة وخاصة مع تغيير الفصول، فلكل منهن ذوقهن الخاص بهن، لذلك يجب الاهتمام بطرح تشكيلة كبيرة من ملابس الأمهات المرضعات لفصل الخريف 2021.

وفي التقرير التالي نستعرض مجموعة من ملابس الرضاعة الطبيعية لفصل الخريف، مع إمكانية ارتداءها أيضًا بعد الانتهاء من فترة الرضاعة.

ملابس للأم المرضعة في الخريف

ما الملابس المناسبة للأم المرضعة في الخريف 

يجب أن ترتدي الأم المرضعة في الخريف ملابس سهلة الارتداء والخلع والتحكم بها خارج المنزل، وفي نفس الوقت على أحدث صيحات الموضة.

ملابس الأم المرضعة في الخريف

1- ارتداء بنطال جينز ضيق مع سترة منسوجة بالكروشية، وحذاء بسيط.

2- فستان جينز مع بلوزة مخططة، وجوارب نسائية سوداء وحذاء بطبعة جلد الفهد. 

3- ارتداء بنطلون جينز ضيق، سترة سوداء طويلة، وقميص أسود شفاف، وتعتبر السترات الطويلة عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابسي لأنها تغطي منطقة البطن ويمكن سحبها من الأعلى عند الرضاعة.

4- فستان أسود منقط باللون الأبيض مع حذاء مسطح باللون الوردي.

ملابس الأم المرضعة في الخريف

5- ارتداء جيبة وقميص مع المعطف وأحذية من جلد الغزال الرمادي، كما تعتبر العباءات رائعة في هذا الوقت من العام لأنها تبقيك دافئًا وتعمل كغطاء إذا كنت تشعرين أن طفلك في حاجة إلى الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.

ملابس للمرضعات

نصائح لإختيار ملابس الأم المرضعة في الخريف 

كما يمكنك ارتداء جيبة فوق الركبة، مع بلوزة منقطة وحذاء أسود بكعب منخفض، حيث أن البلوزات والقمصان خيارًا أسهل للارتداء مع الجيب فوق الركبة لأنك لست بحاجة إلى فكها عندما تحتاج إلى إطعام الطفل.

مع إمكانية ارتداء جينز ممزق مع قميص من النوع الثقيل، ويمكنك ارتداء سترة (أو صدرية) تحتها لتغطية بطنك عند رفع الجزء العلوي.

ملابس للأمهات المرضعات

نصائح خاصة بالملابس عند الرضاعة الطبيعية

1- ارتداء حمالة الصدر

حمالة الصدرهو أساس أي خزانة للأمهات المرضعات، بينما يمكنك اختيار قلب حمالة الصدر العادية أو شدها جانبًا، وتحتوي حمالات الصدر على مشابك خاصة أو خطافات تساعد على طي جزء من القماش لأسفل دون التأثير على الهياكل الداعمة للحمالة، وتسهل عليكي عملية الرضاعة الطبيعية في الخارج.

2- ارتداء توب أسفل الملابس 

إذا اضطررت إلى فتح قميصك أو فستانك أو رفعه أو سحبه أو فك أزراره ، فإن وجود توب بدون أكمام أسفله يمنحك شعورًا أفضل بالتغطية.

3- ارتداء قميص بأزرار

ارتداء الملابس للرضاعة الطبيعية من الأمور التي تحتاج إلى عناية، فيمكنك اختيار القمصان ذات الأزرار هي طريقة بسيطة لفتح قميصك بسرعة عند الحاجة، سيساعدك ترك الأزرار السفلية على الشعور بأمان أكبر وأقل احتمالية لإظهار أكثر مما كنت تنوي ، كما أن ارتداء الأزرار أسهل في التأنق أو الظهور بمظهر احترافي ، لذا فهي الخيار الأمثل للأمهات العاملات أيضًا.

الأم المرضعة ملابس الأمهات المرضعات فصل الخريف 2021 ملابس الرضاعة الطبيعية

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