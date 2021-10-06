صبحي يبحث مع رئيس مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون في المجال الشبابي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لبحث سبل التعاون المشتركة في المجال الشبابي والرياضي .

تناول اللقاء سبل تعميق العلاقات في المجالات المختلفة والتنسيق في مختلف الفعاليات الشبابية والرياضية ، بحضور عبدالله بن سلطان عضو مجلس الشارقة ، ومحمد بن عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة ، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير ، والدكتور محيي معروف مدير عام الاستثمار بالوزارة .

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس مجلس الشارقة الرياضي والوفد المرافق له ، مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث يجمعهم الكثير من الرؤى والأفكار فيما بينهم في العديد من المجالات وخاصة في مجال الشباب والرياضة.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، جانبا من الأنشطة والفعاليات التي تتم مع الأشقاء العرب في المجالات الشبابية والرياضية.

من جانبه، أكد عيسي الحزامي، أن التنسيق القائم من وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي يتم على أعلى مستوى، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة بمصر شهدت طفرة في تطور العلاقات والأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها للشباب في مختلف الأمور.

وتحدث عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن المجلس واهتمامه باكتشاف المواهب والكفاءات، بما يقود إلى تطوير الجهود المشتركة بين المجلس عبر إدارة شؤون الرياضة والتطوير وبين أندية الإمارة الباسمة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة السياسية بالإمارة .