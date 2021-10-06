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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب علاء مصطفي: حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية

صدى البلد

هنأ النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
 
وقال مصطفي، خلال بيان له اليوم، أن نصر أكتوبر كان وسيظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانا للتضامن العربي، حيث توحدت الأمة العربية على نحو غير مسبوق، كما أنه اعاد وحدة الموقف العربي في ساحات النضال السياسي والدبلوماسي.
 
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن أبطال القوات المسلحة البواسل لا يزالون يقدمون التضحيات يومًا بعد يوم وهم يحاربون بكل قوة وشجاعة الإرهابيين والتكفيريين والمُخربين وقوى الشر وكل من يريد النيل من استقرار الوطن.
 
وتابع النائب علاء مصطفي، أن ما تحقق في أكتوبر 1973 يستلهم منه المصريون على مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف، موجهاً التحية للقوات المسلحة والشعب المصري الذي يقف دوماً داعماً لها، مشيرا اإلي أن الحرب التي تواجهها الان لا تقل عن حرب اكتوبر المجيدة، فإننا نواجه حروب داخلية وخارجية عدوها غير معروف.

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