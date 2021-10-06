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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية.. وعقوبة قاتل طفل بشتيل.. ومفاجآت بشأن تعيين 36 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، نرصدها أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

 

3 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة بث قناتين فضائيتين من خارج مدينة الإنتاج

 

رؤساء الهيئات البرلمانية أمام الشيوخ..عمر للشعب الجمهوري وصميدة للمؤتمر وعبد العال للتجمع

 

الجبلى رئيسا لزراعة الشيوخ ومنتصر رئيسا للجنة الدفاع وسعيد للإسكان

 

4 شروط للحصول على موافقة مد حق الانتفاع للعقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة

 

انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.. عبدالحي عبيد رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالتزكية

 

حلاوة رئيسا لصناعة الشيوخ وجزر رئيسا للجنة الصحة ودعبس للتعليم

 

بطل الحرب والسلام.. الزعيم الراحل أنور السادات أول رئيس مصري يتولى رئاسة البرلمان.. بروفايل

 

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية

 

بكري: حرب أكتوبر ملحمة وطنية ومعركة قاسمة لـ عدو قالوا عنه “ لا يقهر”

 

اتصالات النواب: إنشاء شركة لبناء أبراج المحمول نواة لبداية انطلاق التحول الرقمي

 

أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية يحصدون 8 مقاعد في انتخابات اللجان النوعية

 

وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ أخرج تشريعات تليق بمصر

 

التثبيت أبرزها.. مفاجآت بشأن تعيين 36 ألف معلم بقانون العمل الجديد

 

فى ذكراها 48..الفريق أسامة الجندي يكشف دور القوات البحرية فى حرب أكتوبر

 

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أخبار البرلمان.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية.. وعقوبة قاتل طفل بشتيل.. ومفاجآت بشأن تعيين 36 ألف معلم

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