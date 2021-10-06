مهاجم شباب الزمالك على رادار الدوري السعودى.. تفاصيل

دخل علي ياسر مهاجم فريق شباب الزمالك تحت ١٨ عاما، ضمن حسابات بعض الأندية العربية من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.



ويعد علي ياسر من أبرز لاعبي الزمالك في فريق ٢٠٠٣ بالقلعة البيضاء حيث يملك مهارات عالية بجانب بنيانه القوي وقدراته التهديفية العالية.



وتلقى مهاجم الزمالك فرصه للحصول فترات معايشة في أحد الأنديه السعويه تمهيدا لضمه بعدما كانت له تجربة سابقة مع فريق أهلي جده السعوي في قطاع الناشئين.



وينتظر علي ياسر الحصول علي فرصه مناسبه سواء في الخليج او أوروبا بعدما استفسرت بعض شركات التسويق عن اللاعب في الفترة الأخيرة.



وعلى جانب أخر ، قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء قياسات وزن للاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم بعد العودة من الراحة.



ويستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة خمسة أيام.



ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.



ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.







