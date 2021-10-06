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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لونا الحفني : كريم بروش يعمل بقوة على تفتيح وترطيب البشرة |فيديو

لونا الحفني المستشار
لونا الحفني المستشار الطبي لشركة Amd

قالت لونا الحفني المستشار الطبي لشركة Amd، إن  كريم " بروش " يحتوي على مضادات أكسدة ، وفيتامينات ، مؤكدة أنه متوفر في الصيدليات ، ومصرح من وزارة الصحة .

وأضافت لونا الحفني، خلال لقاء لها لبرنامج “في إيد أمينة” عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “أمينة شلباية”، أن  كريم " بروش " حقق نجاحا كبيرا في السوق المصرية ، موضحة أن سبب نجاحه هو أنه مكون من مواد طبيعية .

 

 كريم بروش به خلاصة العرقسوس

وتابعت لونا الحفني، إن كريم بروش به خلاصة العرقسوس التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة بشكل كبير .

 

وأشارت  المستشار الطبي لشركة Amd إلى أن كريم بروش  يعمل على  توحيد لون البشرة،  مؤكدة أنه لا يحتوي على أي كيماويات ويعمل على تفتيح المناطق الغامقة في الجسم ويجدد الخلايا".

 

لونا الحفني شركة AMD كريم بروش وفيتامينات وزارة الصحة

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