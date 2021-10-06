لونا الحفني : كريم بروش يعمل بقوة على تفتيح وترطيب البشرة |فيديو

قالت لونا الحفني المستشار الطبي لشركة Amd، إن كريم " بروش " يحتوي على مضادات أكسدة ، وفيتامينات ، مؤكدة أنه متوفر في الصيدليات ، ومصرح من وزارة الصحة .

وأضافت لونا الحفني، خلال لقاء لها لبرنامج “في إيد أمينة” عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “أمينة شلباية”، أن كريم " بروش " حقق نجاحا كبيرا في السوق المصرية ، موضحة أن سبب نجاحه هو أنه مكون من مواد طبيعية .

كريم بروش به خلاصة العرقسوس

وتابعت لونا الحفني، إن كريم بروش به خلاصة العرقسوس التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة بشكل كبير .

وأشارت المستشار الطبي لشركة Amd إلى أن كريم بروش يعمل على توحيد لون البشرة، مؤكدة أنه لا يحتوي على أي كيماويات ويعمل على تفتيح المناطق الغامقة في الجسم ويجدد الخلايا".