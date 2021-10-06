حمو بيكا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. شاهد

احتفل مطرب حمو بيكا، بنصر أكتوبر، ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حمو بيكا: "كل عام وقواتنا المسلحة في نصر دائماً.. كل عام وقائدنا ورئيسنا السيسي بخير ومطور في بلدنا الجميلة.. تحية من حمو بيكا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة لذكري انتصارات اكتوبر المجيدة.. رحمة الله علي جميع شهداء الوطن".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

وخاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.