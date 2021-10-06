عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. شوط أول سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطلائع الجيش الودية بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - هشام محمد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز الموقف الطبي للمدافع الدولي محمد حمدي بعد إصابته الأخيرة في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام ليبيريا والتي خرج على إثرها من معسكر الفراعنة.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي أن محمد حمدي يعاني من جزع حول الركبة أصيب به مؤخرا ويؤدي حاليا برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه بأسرع وقت ممكن.

شدد على أن المدافع الدولي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لتقييم حالته بعد الإصابة وفي ضوء ذلك سيتحدد موقفه من السفر مع الفريق من عدمه إلى تنزانيا يوم ١٣ أكتوبر الجاري.

ويستعد بيراميدز حاليا لمواجهة نادي عزام التنزاني يوم ١٦ أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام بذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترشيحاتنا

شروط الإيفاد للعمل بالمركز الإسلامي المصري في تنزانيا

التحقيق مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في قضية فساد

شاهد.. فرحة نزلاء السجون المفرج عنهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

عقوبة قاسية لمزاولة النشاط رغم وقف الترخيص.. وفقا لقانون المشروعات الصغيرة

دار الإفتاء: الجمعة بداية شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ

السعودية.. قوات التحالف تدمر 3 زوارق مفخخة في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

وائل جمعة يعلن عبر صدى البلد سلامة أشعة الشناوى ولحاقه بمباراة مصر وليبيا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

رجب الشرنوبي يكتب العبور الآمن

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ