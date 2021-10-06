وديا.. شوط أول سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطلائع الجيش الودية بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - هشام محمد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز الموقف الطبي للمدافع الدولي محمد حمدي بعد إصابته الأخيرة في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام ليبيريا والتي خرج على إثرها من معسكر الفراعنة.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي أن محمد حمدي يعاني من جزع حول الركبة أصيب به مؤخرا ويؤدي حاليا برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه بأسرع وقت ممكن.

شدد على أن المدافع الدولي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لتقييم حالته بعد الإصابة وفي ضوء ذلك سيتحدد موقفه من السفر مع الفريق من عدمه إلى تنزانيا يوم ١٣ أكتوبر الجاري.

ويستعد بيراميدز حاليا لمواجهة نادي عزام التنزاني يوم ١٦ أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام بذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.