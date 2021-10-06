ضبط 26 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية حملة تموينية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرصد المخالفات، حيث تشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم واحمد مجدى المفتشين بالمديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة لتموين السيارات مخالفة للقانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع ( ١٥) الف لتر سولار ، ( ٨ ) آلاف لتر بنزين ٩٣ قبل بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.



وتم ضبط محطة تموين سيارات بناحية دكرنس لمخالفة القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع ( ٣ ) آلاف لتر سولار بقصد إعادة البيع بالسوق السوداء وعليه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.