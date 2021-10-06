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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. يد الزمالك يتفوق على برشلونة 12-8 فى كأس العالم للأندية

صدى البلد

مرت أول 15 دقيقة بتقدم الزمالك على برشلونة 12 - 8 فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا،  على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري. 

وبدأ الزمالك بشكل قوي فى الهجوم حتي الدقيقة 7 متقدما 6 - 0 حتي قلص برشلونة الفارق تدريجيا .

وخطف يحيي الدرع وحسن وليد الأنظار منذ بداية المباراة أمام برشلونة من حيث التهديف والأداء القوي.

ويمتلك برشلونة الإسباني حامل اللقب في آخر 3 نسخ- الرصيد الأكبر من التتويجات عقب فوزه بـ 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "2013، 2014، 2017، 2018، 2019"، فيما يطمح الزمالك في معادلة أو كسر أفضل مركز له في البطولة وهو المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2010. 

وصعد الفارس الأبيض لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28 - 27، فيما تأهل البلوجرانا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة 36 - 23.

قائمة يد الزمالك فى بطولة كأس العالم 

 وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكي وعمر الوكيل "بكار" ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن "دودو" ويحيى الدرع وعلي هشام نصر وحسن وليد قداح ومحمد علاء "لوكا" ومحمد بسيوني "مودي" وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان "هتلر" ووسام نوار وخالد وليد. 

ويشارك في البطولة أندية "برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي وماجدبورج الألماني وسيدني يونفرسيتي الأسترالي وبينيروس البرازيلي وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي والدحيل القطري والوحدة والنور السعوديين بجانب الزمالك المصري.

الزمالك برشلونة مدينة الملك عبد الله سوبر جلوب يحيي الدرع يد الزمالك

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