طبيب يكشف عن تكنولوجيا تسهم في شد ترهلات الجسم دون جراحة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكنولوجيا الحديثة غيرت مفهوم التجميل بشكل كامل عن الفترة السابقة، لافتًا إلى أن طموح السيدة أو الرجل في الماضي كان يتمثل في شد الجلد، وهذا الأمر كان يحدث من خلال بعض الحلول الجراحية، وهذا الأمر كان متعب للمرضى.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التكنولوجيا الحديثة سمحت بشد الجلد ورسم الجسم بمعالمه الحقيقية من خلال ما يسمى بالنحت، معقبا: "باستخدام الفيزر والجي بلازما نستطيع تكبير الصدر أو تصغيره، أو تصغير الخصر، وخلافه بدون أي جراحة".

ولفت إلى أن الجراحات في الماضي أحيانًا تغير من معالم الشكل، معقبًا: "كنا زمان بنعمل شد للرقبة، وهذا الأمر كان ينعكس بالسلب على شكل الوجه، ساعات شكله بيتغير، ولكن التكنولوجيا الحديثة منعت هذا الأمر بشكل كامل".

وقال استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من الأجهزة التي تعمل مع بعض للوصول إلى النتيجة المرغوبة في شد الوجه والرقبة مثل تنقية الجي بلازما، وبعض الأجهزة الأخرى، وأحيانًا نستخدم الخيوط لرفع الوجه، وهذا الأمر يصغر الشكل بما يقارب الـ25 عامًا.

وتابع "السبكي"، أن درجات الترهل في الوجه والرقبة أحيانًا تكون كبيرة جدًا، وفي هذه الحالة قد يتم اللجوء إلى الحلول الجراحية، ولكن حجم الجرح يكون صغير لا يتعدى الـ4 سنتي، ويكون خلف الأذن فقط.

وأشار إلى أن شد الدهون من خلال تقنية الفيزر في منطقة البطن يشمل شد الترهلات في منطقة الظهر والأجناب، لكي يكون الشكل متكامل، وأحيانًا يتم شد الجسم كله من خلال إجراء واحد.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الشباب يهتم بشكله بصورة كبيرة للغاية، ولهذا تعد مشكلة التثدي لدى الرجال مشكلة كبيرة، وقد ينعزل البعض بسبب هذه المشكلة، وأحيانًا يُرفض بعض الشباب من القبول في الكليات العسكرية بسبب مشكلة التثدي.

وتابع "السبكي"، أن علاج مشكلة التثدي لدى الرجال في الماضي كانت تعالج من خلال الحلول الجراحية، ولكن الآن يتم استخدام الفيزر لتكثير الغدد وتسييح الدهون، وشد البنج بدون أي آثار أو علامة، ونتيجة هذا الأمر فورية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجي بلازما أفضل جهاز في العالم لعالج الترهلات في الجلد بدون أي جراحة، ويعمل الجهاز من خلال فتحة لا تزيد عن 2 ملي، ويعالج أي ترهلات قد تحدث بسبب فقدان الوزن.

وتابع "السبكي"، أن الفيزر يستطيع شفط الدهون وشد الجلد عند وجود ترهلات في منطقة الزراع، خاصة إذا كانت الترهلات ليست كبيرة، مضيفَا أن الحجي بلازما تعالج الترهلات الكبيرة وتقصر طول الجلد إلى حد كبير.



