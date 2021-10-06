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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحضري يهنئ محمد شوقي بـ عيد ميلاده .. شاهد

الحضري وشوقي
الحضري وشوقي

هنأ عصام الحضرى مدرب حراس مرمي منتخب مصر ، محمد شوقي مدرب المنتخب بعيد ميلاده، الذى احتفل به أمس الثلاثاء، فهو من مواليد الخامس من شهر أكتوبر من العام 1981.

 

ونشر الحضرى صورة له محمد محمد شوقيى عبر حسابه بـ موقع انستجرام ، وعلق قائلا “ شونج حبيب قلبي وعشرة العمر كل سنة وانت طيب و العمر كله يا رب يا حبيبي”.

 

وقام المنتخب الوطني بأداء مرانه أمس الثلاثاء مكتمل الصفوف لأول مرة منذ انطلاق المعسكر بعد انضمام محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة المقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

و أدى محمد صلاح الذي انضم للفريق أمس بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح اليوم.


ويلتقي منتخب مصر مع نظيره ليبيا يومي الجمعة  8 أكتوبر، والاثنين 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر .

منتخب مصر عصام الحضري محمد صلاح محمد شوقي

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